ダイエット経験者なら実感できると思いますが、ダイエットにおいて一番キツいのが「目標まであと数kg！」の時期。順調に体重を落としてきた状態からさらに痩せるというのは困難を極めます。そこで参考にしたいのが、元々スリムな体型でありながら１ヶ月で４kgの減量に成功したヴァネッサ・ハジェンズが実践した方法です。&#127804;ダイエット成功で48kg→44kgに。アラフォー女優の【役作りダイエット】の極意 食事内容をより