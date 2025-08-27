「本当に脈ナシだ…」と女子を落ち込ませるうかつな行動９パターン
自分に好意を持ってくれる女性がいても、うっかり台なしにしてしまう男性がいます。では、相手に「脈ナシだ」と勘違いさせるのは、一体どんな行動なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性249名に聞いたアンケートを参考に「『本当に脈ナシだ…』と女子を落ち込ませるうかつな行動」をご紹介します。
【１】「アイツがかわいいって言ってたよ」とわざわざ教える
「友達とくっつけたがるなんて…ショック」（10代女性）というように、友達の言葉を借りて褒めたつもりかもしれませんが、女性には「仲を取り持とうとしている」としか思われないようです。褒めるなら、正々堂々と自分の言葉で言いましょう。
【２】二人きりで会うことがない
「いつも友達と大勢で遊んでる。二人きりは嫌なのかな」（20代女性）というように、一度はきちんと「デートらしいデート」をしないと、何度会っても好意は伝わらないようです。気恥ずかしさから友達を呼んでしまっているのかもしれませんが、本気なら勇気を持って一対一のデートに誘い出しましょう。
【３】数回デートしても何の進展もない
「手もつなごうとしないと、脈ナシだなと諦める」（20代女性）というように、大人の男が何度も二人きりで会っているのに行動を起こさないと、気持ちがないと思われても仕方がないでしょう。彼女を大切に想って自制しているなら、「手をつないでもいい？」などと聞いて、判断を委ねてはいかがでしょうか。
【４】無邪気に「もっとモテたい」などと言う
「それって、私と付き合う気がないってことだよね」（10代女性）というように、軽口が誤解を生むケースです。「モテ」は不特定多数の女性にベクトルが向いた状態なので問題ですが、「彼女がほしい」と言い方を変えれば、前向きに受け止めてもらえるかもしれません。
【５】デートのあとに必ずほかの予定を入れている
「『このあと飲み会！』とか言われると、暇つぶしなのかなと思う」（20代女性）というように、会うたびに毎回ほかの人とのアポがあると、「自分以外の約束のほうが大事なのかも」と勘ぐる女性もいるようです。盛り上がったときに「もう少し一緒にいよう」と言えるよう、デート後の時間は空けておいたほうがいいでしょう。
【６】下ネタを言うなど男同士のような態度をとる
「なんか女扱いされてない感じ…」（20代女性）というように、気安く下世話なネタをふると、「恋愛対象外なのだ」と落ち込ませてしまうようです。いくら仲が良くても、女性にしていい話といけない話があると心得て、デリカシーのある話題選びをしましょう。
【７】メールの返事をすぐにしない
「なかなか返事が来ないと『どうでもいいのかな』と不安になる」（20代女性）というように、レスの速度で好意をはかる女性もいるようです。待たされてやきもきするのは誰しも嫌なことなので、即答できなければ「確認してあとでメールするね」などと返事をし、安心させてあげましょう。
【８】仲の良い女友達と四六時中一緒にいる
「好きな子がいるのかな、と思っちゃう」（20代女性）というように、異性の友達とあまり親しくしていると、勘違いされることもあるようです。自分にとってはただの友達でも、他人から見れば「異性の一人」だということを意識して、疑われるような行動は控えたほうが賢明でしょう。
【９】数回続けて遊びの誘いを断る
「３回断られると、もう誘えなくなる」（20代女性）というように、何度も続けて女性の誘いを断ると、「行きたくないのだな」と判断されてしまうようです。本当に都合が悪くて断る場合も「その日はダメだけど、火曜日なら大丈夫」などと代案を出して誠意を見せましょう。
男性のデリカシーのなさや勇気のなさが、女性を「脈ナシだ」と落ち込ませる原因になっているようです。せっかく自分に向けられた好意を台なしにしないためにも、相手の気持ちに寄り添った行動を心がけましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年1月14日（火）から21日（火）まで
対象：合計249名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
