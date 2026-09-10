11年ぶりの5連休、シルバーウィークの旅行に変化。平均旅費65％増、その背景にある“奮発モード”
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（45歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第60回は、旅行会社勤務の大木さんが、旅行アプリ「NEWT」の予約データをもとに、シルバーウィークの傾向を分析します（以下、大木さん寄稿）。
◆2026年の「シルバーウィーク」は11年ぶりの5連休！
日本はシルバーウィークがやってきますね。みなさんは旅行のご予定などありますでしょうか？
私は今ハワイに住んでいるので、日本のみなさんがちょっとうらやましくなるような、今年のシルバーウィークの並びだなと思っています。
カレンダーを見ると、9月19日の土曜日から23日の水曜日まで、5連休。さらに9月24日、25日に有給休暇を取れば、なんと9連休にすることもできます。
そもそも「シルバーウィーク」という言葉、私が子どもの頃には、ほとんど聞かなかったような気がします。
ゴールデンウィークは毎年安定した連休がありますが、シルバーウィークは不安定で、毎年何連休になるかはわかりません。今年は、敬老の日と秋分の日の並びによって5連休になる、ちょっと珍しいお休みなんです。
実際、今回の5連休は2015年以来、11年ぶり。そう考えると、2026年のシルバーウィークは、いつもの9月の連休とは少し事情が違います。
そんな「久しぶりの9月の大型連休」。旅行アプリ「NEWT」のデータを見てみると、今年ならではの連休の旅行の傾向がしっかりと見えてきました。
今日は、そのデータをご紹介しながら、2026年のシルバーウィークの旅行事情についてお話ししていきたいと思います。
◆平均旅行代金が前年比65%増の「奮発モード」
今回の調査で、まず驚いたのが平均旅行代金の数字です。なんと前年比65％増。この1年間でもっとも高い水準となっていて、本当に大きな伸び率になっています。
もちろん、単純に旅行そのものの値段が上がったというだけではありません。今回の数字から見えてくるのは、旅行者自身が少し奮発して、これまでよりグレードの高いホテルを選んだり、いつもより遠くの目的地へ足を伸ばしたりする、「奮発モード」なんです。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
◆2026年の「シルバーウィーク」は11年ぶりの5連休！
日本はシルバーウィークがやってきますね。みなさんは旅行のご予定などありますでしょうか？
私は今ハワイに住んでいるので、日本のみなさんがちょっとうらやましくなるような、今年のシルバーウィークの並びだなと思っています。
カレンダーを見ると、9月19日の土曜日から23日の水曜日まで、5連休。さらに9月24日、25日に有給休暇を取れば、なんと9連休にすることもできます。
そもそも「シルバーウィーク」という言葉、私が子どもの頃には、ほとんど聞かなかったような気がします。
ゴールデンウィークは毎年安定した連休がありますが、シルバーウィークは不安定で、毎年何連休になるかはわかりません。今年は、敬老の日と秋分の日の並びによって5連休になる、ちょっと珍しいお休みなんです。
実際、今回の5連休は2015年以来、11年ぶり。そう考えると、2026年のシルバーウィークは、いつもの9月の連休とは少し事情が違います。
そんな「久しぶりの9月の大型連休」。旅行アプリ「NEWT」のデータを見てみると、今年ならではの連休の旅行の傾向がしっかりと見えてきました。
今日は、そのデータをご紹介しながら、2026年のシルバーウィークの旅行事情についてお話ししていきたいと思います。
◆平均旅行代金が前年比65%増の「奮発モード」
今回の調査で、まず驚いたのが平均旅行代金の数字です。なんと前年比65％増。この1年間でもっとも高い水準となっていて、本当に大きな伸び率になっています。
もちろん、単純に旅行そのものの値段が上がったというだけではありません。今回の数字から見えてくるのは、旅行者自身が少し奮発して、これまでよりグレードの高いホテルを選んだり、いつもより遠くの目的地へ足を伸ばしたりする、「奮発モード」なんです。