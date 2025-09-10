渋谷＆横浜で楽しむディズニー秋冬メニュー♪ミッキー＆グーフィー特集
ディズニーの人気キャラクター、ミッキーとグーフィーをイメージした秋冬限定スペシャルメニューが、渋谷ヒカリエ店と横浜赤レンガ倉庫店の「Disney HARVEST MARKET」で登場！2025年9月24日・25日から2026年2月頃まで、旬の食材を使ったごちそう飯やスパイス香るチャイ、オレンジ香るカフェモカなど、見た目も味も楽しめるメニューが揃います♡ヘルシーかつ体にも嬉しい内容です！
ミッキーの農園ごちそう飯＆チャイ
～農園主のごちそう飯～ あっつあつ！！ハンバーグとたっぷり野菜の農園ポトフ
「農園主のごちそう飯」はおから入りのふわふわハンバーグにキャベツや根菜、マッシュルームを合わせたポトフ風。竹炭クルトンで作ったみつまるチーズがふたを開けると登場♡
サラダやデリと合わせて600kcal以下、栄養バランスも抜群です。
陽気な農園主の茶葉踊るごきげんほうじ茶チャイ〈Mickey〉
さらに「ごきげんほうじ茶チャイ」は生姜とカルダモンのスパイス入りで、ミッキーをデザインしたコースター付き。価格は飯2,640円、チャイ1,210円（税込）。
グーフィーのオレンジカフェモカ＆限定マグ
おとぼけバリスタのうっかりオレンジカフェモカ〈Goofy〉
「うっかりオレンジカフェモカ」は、コーヒーゼリー入りの3層グラデーションを楽しめるアイスカフェモカ。
オレンジピューレとふわふわミルクフォームで仕上げ、グーフィーのフェイスアートをココアでトッピング。コースター付きで1,210円（税込）。
併設のギフトショップでは、ミッキー＆グーフィーのアートを施した数量限定マグカップ（1,760円税込）やドリップバッグコーヒー（1,188円税込）も販売。ギフトにもおすすめです♡
ディズニー秋冬限定メニューで心も満たされる体験を
ディズニー秋冬限定メニューは、見た目も味も楽しめる「食体験」がテーマ。
渋谷ヒカリエ店・横浜赤レンガ倉庫店で、旬の食材を使ったごちそう飯やスパイス香るチャイ、オレンジカフェモカを体験できます。
高さ約2.7mのミッキースタチューや店内のディスプレイもフォトスポットに♡期間限定で、ヘルシー＆可愛いディズニー体験を楽しんでくださいね♪