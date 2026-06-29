SHEGLAMの新作コンシーラーが登場！クマ・くすみを自然にカバーする注目アイテム

目元のクマやくすみが気になるけれど、厚塗り感は避けたい。そんな女性に注目してほしいのが、SHEGLAMから発売された目元専用コンシーラー「Wake Up Call Undereye Color Corrector」です。オレンジトーンのカラー設計で気になる肌悩みを自然にカバーしながら、美容液成分配合でしっとりとした仕上がりを実現。夏の乾燥やメイク崩れが気になる季節にも頼れる新作アイテムです。

目元悩みに寄り添う新発想コンシーラー

SHEGLAMの「Wake Up Call Undereye Color Corrector」は、クマやくすみを補正するために開発された目元専用コンシーラーです。

オレンジベースのカラーが肌悩みを自然にカバーし、明るく健康的な印象の目元へ導きます。

さらに、カフェイン、ビタミンE、スクワランといった美容液成分を配合。乾燥しやすい目元をうるおしながら、なめらかな仕上がりをキープします。

クリーミーなテクスチャーで伸びが良く、デリケートな目元にも心地よくフィットするのが魅力です。

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自然な仕上がりを長時間キープ

独自技術によって肌へぴたっと密着し、毛穴や小ジワをなめらかに整えながら自然な仕上がりを演出します。

気になる部分をしっかりカバーしつつも厚塗り感が出にくく、ナチュラルなメイクを楽しみたい方にもおすすめです。

紫外線やエアコンによる乾燥が気になる夏場でも、ヨレやパサつきを抑えながら美しい状態を長時間キープ。忙しい日のお直し負担を軽減してくれるのもうれしいポイントです。

選べる4色展開で自分に合うカラーを

「Wake Up Call Undereye Color Corrector」は全4色展開。

肌なじみのよいライトベージュカラーのPeach、やわらかなアプリコットカラーのApricot、あたたかみのあるイエローカラーのPaprika、オレンジトーンのCinnamonがラインアップされています。

価格は814円（税込）。肌悩みやパーソナルカラー、理想の仕上がりに合わせて選べるため、自分にぴったりのカラーが見つかりそうです。手軽に取り入れやすい価格帯も魅力です。

夏の目元メイクをもっと快適に

クマやくすみを自然にカバーしながら、うるおいケアまで叶えるSHEGLAMの新作コンシーラー。美容液成分配合のしっとりとした使い心地と、ナチュラルな仕上がりを両立した注目アイテムです。

4色から自分に合ったカラーを選んで、明るくいきいきとした目元メイクを楽しんでみてはいかがでしょうか♪