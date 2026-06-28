「ここを変えるだけで見違える」夏の黒・オシャレな人の選び方





「将来性のある黒」

それだけで強さのある色だから、今から手にする黒にもう重さは必要ない。シルエットや風合い、色み、デザインに至るまで。選びに迷いが生じる今、「結果品よく落ち着く安定感」というフィルターを通して、これからにつながる心地いい新しさを手繰り寄せて。







軽くやわらかく「ゆれる黒」

余白のあるシルエットが視覚的なニュアンスを生み、重厚感が迫力のある美しさへと変化。動作に合わせていっそう広がりを見せる形に、おのずと黒にも静謐な華やぎが。

黒レイヤードスカート（一部店舗限定）／ebure（LITTLE LEAGUE INC.） 黒デザインシアーTシャツ／ベースレンジ（ベースレンジ ジャパン） 無機質なワントーンが豊かに変わる、重ねた生地の立体ドレープ。スムースな生地の下にひそむ、プリーツのような凹凸。表情が違う２枚がさらなる奥行きを演出。







かわいた素材に切りかえて「力を抜く」

正統派な黒の緊張を、ナチュラルなリネンでクールダウン。シーズンレスなアイテムに季節感が宿り、洒脱な雰囲気にも近づける。

黒リネンデザインジャケット／アキラナカ カーキワイドパンツ／ダブルスタンダードクロージング（フィルム） ネックレス／アビステ くびれたウエストにふくらむスリーブ。リネンで選べばモード手前のバランスに。リネン特有の風合いは生かしつつ、ハリと厚みを持たせてキレイな形はしっかりキープ。







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