【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年6月29日〜7月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月29日〜7月5日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月22日〜6月28日｜総合運＆恋愛運TOP３
『周囲から上手くいっているように見られます』
｜総合運｜ ★★★★☆
アピール力がアップします。状況がどうであれ、「自分は凄い人」感を周囲にアピールできるでしょう。営業の人などは収入にも繋がりやすいです。仕事や公の場では周囲の人達に大変な変化が起きるので、自分の取るべき行動がわからなくなりそうです。縁も薄くなっていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
中身がどうであれ、周囲の人達からは幸せそうに見えたり愛されているように見られたりします。それを励みに、ないものねだりをしてしまわないように気をつけると良いでしょう。シングルの方は、人生をガラリと変えていこうとしている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が不安や不満を訴えてくれるようになります。
｜時期｜
6月29日 自分を変化させる ／ 6月30日 未来への希望が湧く
｜ラッキーアイテム｜
魚料理
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞