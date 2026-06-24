人気占い師が教える「お部屋をパワースポットにする」方法





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！

【PROFILE】

ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







観葉植物がよびこむ「旺気（おうき）」

風水において、運気を上昇させる良い気のことを「旺気（おうき）」と呼びます。観葉植物は生き物であり、生気を持っているため、この旺気を呼び込んでくれると言われています。また空間の気を浄化してくれる効果もあるので、風水の世界では観葉植物を置くと運気がアップするといわれています。

中でも金運アップによいといわれているのが、丸い葉の植物や丸い小さい葉がたくさんあるような植物。また邪気を払いたい、自分を守りたいというときは、サボテンやアロエなどトゲのある植物を飾るのも有効です。また、すくすく育つパキラやベンジャミンは、自信の成長や発展を促したいときに。

そして何より観葉植物は「置く場所」がいちばん大切。そんな観葉植物、その置き場所や扱い方で10年以上続けている、私の実体験をもとにしたお話。







「ココに置いてください」 最強開運スポットは？

≫【運が育つ観葉植物の扱い方】 ゲッターズ飯田さん直伝の「置き場所」による効果