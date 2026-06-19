妻｢子どもを預かって時間を作ってくれる優しいイクメンの夫｣→実はその足で自分の息子を愛人に会わせて二重生活を送っていた？【作者に聞く】
【漫画】「最悪！夫の二重生活」を読む
Instagramやブログで経験を基にした漫画を発信するクリエイターのネギマヨ(@negimayo3)さん。友人の体験談を基にした漫画『最悪！夫の二重生活〜息子を愛人に会わせるイクメン夫〜』は、子どもを預かってくれる優しい夫が実は愛人のもとを訪れていたという二重生活を描き、ハラハラする展開が連続する。本作についてネギマヨさんに話を聞いた。
育児に積極的な夫が自分の子どもを不倫相手の家に連れていき、家族ごっこをしているという本作。作画のネギさんは｢体験談なこともあり描いている我々も夫の郁夫には常に怒りを感じていましたね｣と語る。原作のマヨさんは｢郁夫が徹頭徹尾ダメ男で不倫相手のロイ子も異常に好戦的でキャラが濃いので楽しかったです｣と明かす。
ずっと不遇な展開が続くため、妻のユナはメンタルに芯のある戦うキャラクターに設定したという。物語のキーパーソンとなるのがユナの実母だ。遠方に住むシングルの実母は心のよりどころであり、ユナが最後まで戦うパワーとなる。
■立ちはだかる試練
本作の見どころについてマヨさんは、｢ロイ子が家までわざわざユナをバカにしに来るところが好戦的すぎて好きです。また、温厚優柔不断な郁夫が酔うと性格がひどくなるシーンは盛り上がりました｣と振り返る。ネギさんは、｢郁夫とロイ子はもちろん腹が立つんですが、義母もとても酷い人だったので一泡吹かせるところも見どころの1つだと思います｣と語る。
また、ネギさんは｢マヨが描く子どもがとてもかわいらしいので息子のタイチが大好きでした。そんなタイチがつらい目にあうので描いている私自身つらかったです……！｣と制作時の葛藤も明かしてくれた。
取材協力：ネギマヨ
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