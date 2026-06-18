「ワードローブは最小限」のスタイリストが「買ってよかった服」





スタイリストが買った服

スタイリストたちの、自身のこの春のリアルなワードローブ計画を聞き込み。定番の更新、衝動的に惹かれたものなど、それぞれのセオリーに基づいたエピソードとともにご紹介。







（船戸唯さん） カジュアルなのに品のいい、キレイめなスタイリングが好評。（出口奈津子さん）着まわし企画も多く担当し、鮮度と実用性を兼ねそなえたアイテム選びは必見。私服はリラックス感を重視。 （塚田綾子さん）カジュアルな装いに、小物やアクセサリーづかいで遊びを効かせる提案に定評アリ。







「フレアでも辛口に装える」

スカート／RIM.ARK（バロックジャパンリミテッド） 「コーディネートで使用したこのスカートが忘れられなくて。ハリで美しい広がりをキープ。」







「透け感があるから意外となじむ」

フリルオーガンジーブラウス／シーニュ 「コットンよりも洗練度高く。冬はモノトーン派でしたが、春は甘いアイテムにがらりとシフトチェンジ。」（スタイリスト・塚田綾子さん）







「スニーカーもローファーも欲しい」

〈右〉ブラウン×ピンクスニーカー／プーマ 〈左〉ブラウンスエードローファー23,100円／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店） 「黒よりも新鮮。ダークな色みだとなお洒落る春のブラウン。カジュアル軸は変えず、色で気分転換。」（スタイリスト・出口奈津子さん）







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