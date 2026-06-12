退職代行サービスを使いすぎた女が退職代行会社からスカウト!?退職を悩むサラリーマンとバトル勃発【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
半年で10回、会社を辞めることを繰り返していたゆかり。退職の意向はすべて退職代行サービスを利用して、自分で辞めると伝えたことがない。休職中、何も言わずに辞めたのに日割りの給与を請求したり、応募した面接に行かなかったり…自分の口で言えないようなことも代行サービスを使えば簡単だった。そんな彼女の前にスカウトマンが現れて？かろてん(@carotene4035)さんの「退職代行ヘビーユーザーゆかり」を紹介しよう。
本作「退職代行ヘビーユーザーゆかり」は、退職代行サービスを使ってアルバイトを辞め続けてきた主人公・ゆかりが、いつも利用していた退職代行サービスにスカウトされ、今度は退職させる側として活動する物語だ。
依頼されたのは、妻子や住宅ローンを抱え、再就職が難しい世代のサラリーマンを退職へ導くこと。ゆかりは「辞めたくない」という言葉の奥にある「辞められない」という感情に向き合いながら、その忍耐力を揺さぶっていく。しかし最後はサラリーマンの強い忍耐力に阻まれ、勝利には至らなかった。
作者のかろてんさんによると、本作を描いたきっかけは会社の同僚が退職した際、「このまま全員辞めたら、パニックになっておもしろそうだな」と考えたことだったそう。当初は「T-ウイルス(退職ウイルス)」によって世界中で退職が流行する漫画を構想していたものの、2ページで挫折。そのあとに生まれたのが「ゆかり」だったという。
また、「本当は退職したいのに退職できない人」を強制的に退職させる「天使のような悪魔のような存在」を登場させ、世の中を失業者であふれさせたいと思ったことが対決構図の発想につながったそう。こだわりについては、「働きたくない理由をゆかりにたくさん言わせているところです」と明かしてくれた。
漫画歴1カ月のころに制作された作品ながら、テンポの良い展開と独創的な設定が印象的な本作。今後はリニューアルした読み切り版も検討しているそうで、「読んだ人が全員退職してしまうような漫画を描きたい。流れで僕も退職したい」というユニークな発想にも、かろてんさんらしさが表れている。この機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：かろてん(@carotene4035)
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