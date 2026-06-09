【タリーズ新作】夏のご褒美フローズン「国産白桃のとろっとピーチシェイク」「国産メロンの食べごろメロンシェイク」が発売
タリーズコーヒーは、2026年6月10日(水)より季節限定のフローズンドリンクを発売する。
【写真】国産白桃のとろっとピーチシェイク(Tall730円)
“デイタイムもナイトタイムも楽しめる”をテーマに、北海道発祥で食事や飲み会のあとにパフェを楽しむ文化として親しまれている「〆パフェ」をモチーフにした、さわやかなフローズンドリンク。旬のフルーツの素材を活かしたジューシーな味わいと、見た目にも心おどる彩り豊かな1杯で、これからの夏にぴったり。
■季節限定！2種のフローズンドリンク
「国産白桃のとろっとピーチシェイク」(Tall730円)
ぷるぷる食感のミルクプリンに、国産白桃を使用したフレッシュな味わいのシェイクを合わせた、夏気分を盛りあげるフローズンドリンク。仕上げには、完熟した桃を思わせる、なめらかな桃のソースをトッピングし、ひと口ごとに白桃の上品な香りとやさしい甘味を楽しめる。
「国産メロンの食べごろメロンシェイク」(Tall750円)
国産メロンを使用したジューシーで豊潤な味わいのシェイクに、ぷるんとした食感のメロンソースをトッピングし、パフェ感覚で楽しめるひと品。飲み進めるごとに、まるで食べごろのメロンを頬張ったような、果実感あふれる甘味と香りが広がる。
■“夜タリ”16時以降の注文でホイップ2倍！
仕事帰りのリフレッシュタイムや、友達との時間をもう少し楽しみたい放課後、同僚と飲んだあとにもう少し話したいとき。そんな夕方から夜にかけてのひとときを、もっとタリーズで楽しむためのキャンペーンを実施。
対象商品：「国産白桃のとろっとピーチシェイク」「国産メロンの食べごろメロンシェイク」
内容：16時以降の注文で、対象商品のホイップクリームを無料で2倍に変更可能
期間：2026年6月10日(水)〜7月7日(火)
■レモン香る、夏にぴったりの辛口ジンジャーエールも登場
「国産生姜のドライジンジャーエール」(Tall700円)
国産生姜を使用したタリーズオリジナルのジンジャーエール。生姜のピリッと辛味の効いた味わいを楽しめる。トッピングした輪切りレモンのさわやかな香りと辛口で爽快な喉ごしは、暑い季節のリフレッシュにおすすめ。
■ドリンクと一緒に楽しめる新作モーニングメニュー＆ペストリーも登場
■〜モーニングセット対象〜
「厚切りオープンサンド チキンリモーネ」(単品530円、ドリンクセット760円〜)
全粒粉入り厚切りパンに、あと味さっぱりなレモン風味のチキンと、3種のチーズ(ゴーダ・チェダー・モッツァレラ)をトッピング。こんがり焼き上げたチーズのコクと、さわやかなレモンの風味がマッチし、アクセントの黒胡椒が味わいを引き締める。厚切りならではのしっかりとした食べ応えで、満足感のあるひと品だ。
※モーニングセットは11時30分まで対象
「ふわふわマフィン〜レモン〜」(370円)
ふんわりとした食感に、さわやかなレモンの風味と程よい酸味を合わせ、暑い時期でも食べやすい味わいに仕上げられている。
「ベーグルサンド 塩あんバター」(420円)
夏場にぴったりな、甘じょっぱい味わいのベーグルサンド。甘さを控えたあんこと、程よい塩味、コクのあるバターがバランスよく重なり、満足感のあるひと品。カフェオレとのペアリングもおすすめ。
※価格は全て税込み
※一部取扱いをしていない店舗あり
※画像はイメージ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】国産白桃のとろっとピーチシェイク(Tall730円)
“デイタイムもナイトタイムも楽しめる”をテーマに、北海道発祥で食事や飲み会のあとにパフェを楽しむ文化として親しまれている「〆パフェ」をモチーフにした、さわやかなフローズンドリンク。旬のフルーツの素材を活かしたジューシーな味わいと、見た目にも心おどる彩り豊かな1杯で、これからの夏にぴったり。
「国産白桃のとろっとピーチシェイク」(Tall730円)
ぷるぷる食感のミルクプリンに、国産白桃を使用したフレッシュな味わいのシェイクを合わせた、夏気分を盛りあげるフローズンドリンク。仕上げには、完熟した桃を思わせる、なめらかな桃のソースをトッピングし、ひと口ごとに白桃の上品な香りとやさしい甘味を楽しめる。
「国産メロンの食べごろメロンシェイク」(Tall750円)
国産メロンを使用したジューシーで豊潤な味わいのシェイクに、ぷるんとした食感のメロンソースをトッピングし、パフェ感覚で楽しめるひと品。飲み進めるごとに、まるで食べごろのメロンを頬張ったような、果実感あふれる甘味と香りが広がる。
■“夜タリ”16時以降の注文でホイップ2倍！
仕事帰りのリフレッシュタイムや、友達との時間をもう少し楽しみたい放課後、同僚と飲んだあとにもう少し話したいとき。そんな夕方から夜にかけてのひとときを、もっとタリーズで楽しむためのキャンペーンを実施。
対象商品：「国産白桃のとろっとピーチシェイク」「国産メロンの食べごろメロンシェイク」
内容：16時以降の注文で、対象商品のホイップクリームを無料で2倍に変更可能
期間：2026年6月10日(水)〜7月7日(火)
■レモン香る、夏にぴったりの辛口ジンジャーエールも登場
「国産生姜のドライジンジャーエール」(Tall700円)
国産生姜を使用したタリーズオリジナルのジンジャーエール。生姜のピリッと辛味の効いた味わいを楽しめる。トッピングした輪切りレモンのさわやかな香りと辛口で爽快な喉ごしは、暑い季節のリフレッシュにおすすめ。
■ドリンクと一緒に楽しめる新作モーニングメニュー＆ペストリーも登場
■〜モーニングセット対象〜
「厚切りオープンサンド チキンリモーネ」(単品530円、ドリンクセット760円〜)
全粒粉入り厚切りパンに、あと味さっぱりなレモン風味のチキンと、3種のチーズ(ゴーダ・チェダー・モッツァレラ)をトッピング。こんがり焼き上げたチーズのコクと、さわやかなレモンの風味がマッチし、アクセントの黒胡椒が味わいを引き締める。厚切りならではのしっかりとした食べ応えで、満足感のあるひと品だ。
※モーニングセットは11時30分まで対象
「ふわふわマフィン〜レモン〜」(370円)
ふんわりとした食感に、さわやかなレモンの風味と程よい酸味を合わせ、暑い時期でも食べやすい味わいに仕上げられている。
「ベーグルサンド 塩あんバター」(420円)
夏場にぴったりな、甘じょっぱい味わいのベーグルサンド。甘さを控えたあんこと、程よい塩味、コクのあるバターがバランスよく重なり、満足感のあるひと品。カフェオレとのペアリングもおすすめ。
※価格は全て税込み
※一部取扱いをしていない店舗あり
※画像はイメージ
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