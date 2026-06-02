究極の快適性をあなたに！【ジーエックストレース】ゲーミングチェアで極上の座り心地を体験！Amazonで販売中！
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在宅ワークもゲームも妥協しない！【ジーエックストレース】多機能オフィスチェアで理想の姿勢をキープ！Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
このゲーミングチェアは、広々とした平らな座面と人間工学設計が特徴だ。49cmのゆとりある設計で、あらゆる体型にフィット。S字カーブが首から腰までを自然に支え、高密度スポンジと通気性に優れたレザー素材により、一年中快適な座り心地を提供する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
49cmの広々とした平らな座面は、両足を広げても快適だ。U字型座面を改良し、あらゆる体型にフィット。体重を均等に分散させ、長時間座っても疲れにくい。
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145°までの無段階リクライニングに加え、収納式フットレスト、360°回転機能を搭載。仕事、ゲーム、休憩など、多様なシーンで最適な座り方をサポートする。
S字カーブに基づいた人間工学設計が、首から腰まで自然な姿勢を支える。腰への負担を軽減し、高密度スポンジと通気性レザーで一年中快適な座り心地を実現する。
→【アイテム詳細を見る】
90°〜145°リクライニングとフットレストで、デスクワークから仮眠まで対応。ハイバックデザインと静音キャスターで、快適性と実用性を両立している。
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