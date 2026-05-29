普段使いからレジャーまで大活躍！【コールマン】の2WAYバックパックトートがAmazonで販売中！
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スタイルに合わせて変幻自在！【コールマン】が贈る多機能バッグがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
このアイテムは、バックパックとしてもトートバッグとしても使える2WAY仕様だ。メンズ、レディース問わずユニセックスで活用でき、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンに対応する。容量は21リットルで、必要な荷物をしっかり収納できる設計となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
バックパックとトートバッグの2通りの使い方ができる点が最大の魅力だ。シーンや荷物の量、ファッションに合わせて持ち方を変えられるため、非常に便利である。
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性別を問わず誰でも使えるユニセックスデザインを採用している。シンプルな見た目と機能性を兼ね備え、カップルや家族で共有するアイテムとしても適しているだろう。
容量は21リットルと、普段使いにちょうど良いサイズ感だ。通勤・通学はもちろん、ちょっとした旅行やアウトドアレジャーにも対応できる収納力を持っている。
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長年にわたりアウトドア製品を提供してきたメーカーの知見が詰まっている。機能性と耐久性を両立させ、ユーザーが自然の中で快適に過ごせるよう設計されている。
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