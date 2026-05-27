泥棒を諦めさせる！プロが認めた【エルパ】の最新防犯カメラが、あなたの家を守り抜く。Amazonで販売中！
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侵入者を光と音で撃退！プロ監修の【エルパ】高性能セキュリティカメラで安心を。Amazonで販売中！
日本防犯学校学長推奨、防犯士が設計した本格セキュリティカメラだ。300万画素の高画質録画に加え、センサーライトで不審者を威嚇。Wi-Fiとスマホ連携で外出先からもリアルタイム監視が可能。夜間もカラー撮影できるスマートナイトビジョン搭載で、確かな安心を提供する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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日本防犯学校学長が推奨し、防犯士が設計・開発に携わった本格仕様だ。泥棒の心理を知り尽くした専門家の知見が凝縮され、高い抑止力で住まいを守る。
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300万画素の高解像度レンズは、不審者の顔や車のナンバーまで鮮明に記録する。スマートナイトビジョンにより、暗闇でも動きを検知すればフルカラーで撮影が可能だ。
動きを検知すると強力なLEDライトが自動点灯し、不審者を威嚇する。大音量アラーム機能も搭載し、侵入を未然に防ぐ「攻めの防犯」を実現する。
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カメラ自動検知機能でWi-Fi設定がスムーズ。アプリの指示に従うだけで届いたその日から使用できる。スマホでリアルタイム監視や双方向通話も可能だ。
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