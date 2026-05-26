羽田空港限定ペンギングッズが登場！人気イラストレーター・坂崎千春さんデザインの「空・旅・日本」をテーマにした特別なアイテムが勢ぞろい
日本空港ビルデング株式会社は、2026年5月22日から羽田空港公式ネットショップ「HANEDA Shopping」および第2ターミナル3階「Tokyo's Tokyo」で、ペンギンのキャラクターで人気のイラストレーター・坂崎千春さんによる羽田空港限定ペンギングッズを販売中。
【写真を見る】空へ旅立つ「天空ペンギン」があしらわれたトートバックはおでかけのお供にぴったり！
■坂崎千春×羽田空港限定グッズ
本企画では、日本の国旗柄スカーフをまとい、勢いよく空へ旅立つ「天空ペンギン」や、ペンギンと日本各地の工芸品や縁起物を描いた「ペンギンJAPAN」など、空・旅・日本をテーマにした坂崎千春さんならではのイラストをあしらったアイテムが登場する。旅の思い出やギフトにもぴったりな、ここでしか出合えない特別なペンギングッズだ。
取り扱い店舗
・羽田空港公式ネットショップ「HANEDA Shopping」
・「Tokyo's Tokyo」(一部商品のみ販売)
場所：第2ターミナル3階マーケットプレイス
営業時間：10時〜17時
電話番号：03-6428-8732
■坂崎千春さん プロフィール
坂崎千春(さかざきちはる)/Chiharu Sakazaki(イラストレーター・絵本作家)
1967年千葉県市川市生まれ。1991年東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。1998年よりフリーのイラストレーター・絵本作家として活動開始。
おもなキャラクターデザインは、JR東日本「Suicaのペンギン」、千葉県マスコット「チーバくん」、ダイハツ「カクカクシカジカ」、ヤマトホールディングス「クロネコ・シロネコ」など。2011年に市川市民芸術文化奨励賞を受賞。2024年には佐賀県嬉野市の「嬉野温泉 和多屋別荘」内に原画の常設美術館「Penguin Museum」が開設された。
空への旅立ちを彩る、坂崎千春さんの世界観に出合える特別なグッズ。ここでしか手に入らない限定アイテムで、旅の思い出をより豊かにしよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真を見る】空へ旅立つ「天空ペンギン」があしらわれたトートバックはおでかけのお供にぴったり！
本企画では、日本の国旗柄スカーフをまとい、勢いよく空へ旅立つ「天空ペンギン」や、ペンギンと日本各地の工芸品や縁起物を描いた「ペンギンJAPAN」など、空・旅・日本をテーマにした坂崎千春さんならではのイラストをあしらったアイテムが登場する。旅の思い出やギフトにもぴったりな、ここでしか出合えない特別なペンギングッズだ。
取り扱い店舗
・羽田空港公式ネットショップ「HANEDA Shopping」
・「Tokyo's Tokyo」(一部商品のみ販売)
場所：第2ターミナル3階マーケットプレイス
営業時間：10時〜17時
電話番号：03-6428-8732
■坂崎千春さん プロフィール
坂崎千春(さかざきちはる)/Chiharu Sakazaki(イラストレーター・絵本作家)
1967年千葉県市川市生まれ。1991年東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。1998年よりフリーのイラストレーター・絵本作家として活動開始。
おもなキャラクターデザインは、JR東日本「Suicaのペンギン」、千葉県マスコット「チーバくん」、ダイハツ「カクカクシカジカ」、ヤマトホールディングス「クロネコ・シロネコ」など。2011年に市川市民芸術文化奨励賞を受賞。2024年には佐賀県嬉野市の「嬉野温泉 和多屋別荘」内に原画の常設美術館「Penguin Museum」が開設された。
空への旅立ちを彩る、坂崎千春さんの世界観に出合える特別なグッズ。ここでしか手に入らない限定アイテムで、旅の思い出をより豊かにしよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。