快適さとスタイルを両立！【ザ・ノース・フェイス】の多機能長袖シャツがAmazonで販売中！
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アウトドアも日常もこれ一枚で快適！【ザ・ノース・フェイス】の高機能長袖シャツがAmazonで販売中！
カジュアルな着こなしが楽しめる、風合いのよい長袖シャツだ。クラシックな形を踏襲しつつ、より快適でスタイリッシュなデザインに仕上げている。汗をかきやすい背中にはベンチレーションがあり、通気性を向上。抗菌防臭加工も施され、アウトドアから普段使いまで幅広く活躍する一着である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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汗をかきやすい背中にはヨーク部分にベンチレーションを配置し、通気性を向上させている。快適な着心地を保ち、アクティブなシーンでも蒸れにくい設計だ。
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両胸には2枚仕立ての大きなフラップ付きポケットがあり、収納力を高めている。胸内側にはファスナー付きポケットも備え、小物の収納に便利だ。
繊維に付着したバクテリアの繁殖を抑える抗菌防臭加工を施している。汗によるにおいの発生を軽減し、清潔感を保ちながら快適に着用できる。
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クラシックなデザインを踏襲しつつ、スタイリッシュに仕上げた。左胸の刺繍ロゴがアクセントとなり、アウトドアだけでなく普段使いにも適した汎用性の高い一着である。
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カジュアルな着こなしが楽しめる、風合いのよい長袖シャツだ。クラシックな形を踏襲しつつ、より快適でスタイリッシュなデザインに仕上げている。汗をかきやすい背中にはベンチレーションがあり、通気性を向上。抗菌防臭加工も施され、アウトドアから普段使いまで幅広く活躍する一着である。
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