毎日を快適に！ワンデイハイクから日常まで活躍する【ザノースフェイス】の定番デイパックがAmazonで販売中！
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どんなシーンもこれ一つ！環境にも配慮した【ザノースフェイス】の多機能リュックがAmazonで販売中！
ワンデイハイクから日常まで、さまざまなシーンでの使いやすさを追求する、THE NORTH FACEの定番デイパックだ。背負い心地を進化させた背面構造は、通気性を確保しながら、快適なフィッティングで設計されている。メイン生地にリサイクル素材を採用し、環境保護へも配慮した、女性も使いやすい20リッター容量の小型サイズだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ワンデイハイクから日常使いまで、幅広いシーンで活躍する定番のデイパックだ。シンプルながらも洗練されたデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、毎日のコーディネートに溶け込むだろう。
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背負い心地を追求した背面構造は、優れた通気性を確保し、長時間の使用でも蒸れにくい。快適なフィッティング設計により、体にしっかりフィットし、安定した背負い心地を提供する。
効率的なパッキングを可能にするスリーブや、整理整頓に便利なオーガナイザーを内蔵。フロントのダブルポケットやポールループ、取り外し可能なウエストベルトなど、多機能な収納と装備が充実している。
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メイン生地にはリサイクル素材を採用し、環境保護にも配慮したサステナブルなアイテムだ。女性にも使いやすい20リッター容量の小型サイズで、軽量ながらも必要な荷物をしっかり収納できる。
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