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かわいい×クリエイティブが詰まったトイ！簡単ステップでカラフルなネイルアートが完成し、遊びながら創造力も育てられる【エポック】ちいかわアクアネイルスタジオをAmazonで今すぐチェック！

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お水をぬってデコパーツをのせるだけ！色とりどりのネイルチップ、たくさんのデコパーツとかわいいネイルシールで、ちいかわたちのデコネイルがつくれる。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

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ワークテーブル・ハケつきボトル・ピンセット入りなのでこのセットだけですぐにあそべる。

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デザインしたネイルは水でつめにつけることができる。

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色とりどりのネイルチップ、たくさんのデコパーツとかわいいネイルシールで、自分好みにアレンジできる。