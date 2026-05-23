SNS映え間違いなし！自分だけのオリジナルネイルアートが作れる話題のおしゃれトイで、ちいかわデザインの世界観も楽しめる【エポック】アクアネイルスタジオがAmazonで販売中！
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かわいい×クリエイティブが詰まったトイ！簡単ステップでカラフルなネイルアートが完成し、遊びながら創造力も育てられる【エポック】ちいかわアクアネイルスタジオをAmazonで今すぐチェック！
お水をぬってデコパーツをのせるだけ！色とりどりのネイルチップ、たくさんのデコパーツとかわいいネイルシールで、ちいかわたちのデコネイルがつくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ワークテーブル・ハケつきボトル・ピンセット入りなのでこのセットだけですぐにあそべる。
デザインしたネイルは水でつめにつけることができる。
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色とりどりのネイルチップ、たくさんのデコパーツとかわいいネイルシールで、自分好みにアレンジできる。
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