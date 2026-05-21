おしゃれも機能も両立！軽やかな履き心地で長時間でも快適、カジュアルにもスポーティにも合わせやすい【プーマ】万能スニーカーがAmazonで販売中！通勤・通学からお出かけまで大活躍！
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毎日履きたくなる快適さ！クッション性に優れ、歩きやすさとデザイン性を兼ね備えた【プーマ】万能スニーカーがAmazonで好評販売中！
バスケットボールにインスパイアされたリバウンド V6ロウが登場。つま先の通気性を高めるパーフォレーション加工、インソールにはSoftFoam+を使用し、快適な履き心地を実現。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ソールにはラバーを使用しておりグリップ力が高く、歩きやすい仕様。カジュアルコーデに取り入れやすいおすすめのアイテムだ。
再生素材使用：リサイクル素材使用：アッパーに30％以上、ソールに10％以上再生素材を使用し、よりよい未来に一歩近づく取り組みをしている。
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SoftFoam+：クッション性に優れ、ステップインが快適なインソール。
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