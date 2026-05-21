スマホで愛猫の健康管理までできる！排泄データを記録して日々の変化をチェックできる、次世代型の【オーエフティー】猫トイレがAmazonで販売中！“掃除するトイレ”から“見守るトイレ”へ進化！
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留守中でも安心！アプリで猫のトイレ状況を確認できる便利機能付き。【オーエフティー】最新猫トイレがAmazonで販売中！今すぐチェックしよう！
固まった猫砂を自動で分別してくれる自動猫トイレ。飼い主は専用ライナー（袋）に溜まった砂を捨てるだけ。アプリに接続すると外出先からの操作や状況の確認も行える。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
猫がトイレをした後、一定時間が経過すると自動で清掃を行ってくれる。夜中など指定した時間中は清掃を行わない「スリープ機能」の設定も。
体重で識別するので個体ごとのデータを管理できる。トイレの頻度や体重の変化をグラフで表示することも可能。
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個体ごとにデータをグラフ化。 時間/日/月の単位でグラフで視覚的に猫の健康状態のチェックが可能。病気の早期発見にも繋がる。
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