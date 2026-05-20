【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年5月25日〜5月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月25日〜5月31日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月18日〜5月24日｜総合運＆恋愛運TOP３
『ちゃんとすることで不安が増えるでしょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
ダメなことを控えて真面目にまっすぐ様々なことに向き合っていきます。その当たり前のことが不安でたまらないでしょう。仕事や公の場では、「何を考えているのかがわからない人」と思われがちです。あまり引きこもっているようには見られないようにしておきましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
素朴で安心感のあるキャラクターになっていきます。良いことで相手からの信頼も回復するかも知れないですが、相手に反応を求めるのはまだだいぶ早いと考えましょう。シングルの方は、恋愛上級者の人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分のペースでしか仲を深めたくないです。
｜時期｜
5月29日 周囲に頼ってしまう ／ 5月31日 考えがクリアになる
｜ラッキーアイテム｜
都会
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞