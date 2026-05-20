あぐらもかける広々設計で極上の休息を。【アールエックスゲーミング】のゲーミングチェアがAmazonで販売中！
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長時間の作業も疲れ知らず。人間工学に基づいた【アールエックスゲーミング】のオフィスチェアがAmazonで販売中！
仕事からゲーム、仮眠までこれ一台で完結する多機能チェア。幅52cmのゆったりとした座面はあぐらも快適で、人間工学に基づいたS字カーブが身体を優しく支える。145°のリクライニングと収納式オットマンを駆使すれば、デスク環境が最高の休息空間へと早変わりする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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座面は幅52cmのフラットな設計を採用。従来のU字型とは異なり、足を広げたりあぐらをかいたりしても圧迫感がなく、自由な姿勢で長時間座り続けられる。
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最大145°のリクライニングと収納式フットレストを搭載。仕事モードから休憩モードへの切り替えがスムーズで、デスクワークから仮眠まであらゆるシーンに対応する。
S字カーブの人間工学設計と高密度スポンジにより、首から腰まで自然な姿勢をキープ。通気性の良い素材を使用しており、一年中サラッと快適な座り心地を実現した。
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国際的なBIFMA規格やSGS認証を取得したガスシリンダーを採用。厳格な耐久・安全性試験をクリアしており、長期間安心して使い続けられる高い品質を誇る。
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