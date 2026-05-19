朝まで熟睡できる理想の寝心地を追求。極上の休息を届ける【イノフィア】のマットレスがAmazonで販売中！
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腰の負担を軽減し自然な姿勢をサポート。睡眠の質を変える【イノフィア】のマットレスがAmazonで販売中！
毎日の睡眠をより快適なものへ。独立したポケットコイルが体のS字ラインにフィットし、体圧を効率よく分散させる。22cmの極厚設計と高密度ウレタンが雲の上のような寝心地を実現。通気性にも優れ、一年中爽やかな朝を迎えられる。信頼の耐久性を備えた高品質な寝具が、あなたのぐっすり眠る権利を守り抜く。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独立したコイルが点で体を支えるため、寝返りの振動が隣に伝わりにくい。横揺れを抑えた安定感のある構造で、睡眠が浅い人でも朝までぐっすりと眠れる。
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22cmの厚みと高密度ソフトウレタンの組み合わせが、底付き感のないふんわりとした感触を生む。体を優しく押し返す反発力が、熟睡をしっかりサポートする。
並行配列構造と側面の3Dメッシュにより、優れた通気性を確保。湿気をスムーズに逃がすため、ムレ感を感じにくく、どんな季節でも快適に使用できる。
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伸縮性に優れたニット生地を採用し、寝返りもスムーズに行える。真空圧縮梱包で届くため、マンションの階段やエレベーターでの搬入も非常に簡単である。
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