【ホラー】「口の中でとろけるこの肉は…？」″肉の煮物″に隠された秘密が怖い！“ホラー×食事”のホラーなグルメドラマ【作者に聞く】
【漫画】本作『肉の煮物』を読む
数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)さんは、SNSを中心に漫画を公開している。2024年1月にX(旧Twitter)にて怪談漫画「肉の煮物」を投稿。あるお店で絶品の肉の煮物に出合い、店主に何の肉か尋ねる主人公。店主は答えてくれなかったが、あることがきっかけでその肉の恐ろしい正体を知ることになる。本作が誕生したきっかけや裏話などについて、色白ゆうじろうさんにインタビューした。
大好きなグルメドラマのおいしそうな料理と食事シーンに魅了されたというホラー漫画家・色白ゆうじろうさん。「ドラマを見ながら『自分もおいしい料理を漫画で描いてみたい…口の中でとろけるような、肉の煮物とか』と思い始めたのです。そこから『肉の煮物風イラストを描くなら、どんな話がいいだろう』『いつものようにホラーなら思いつきそうだ』『ホラーで肉を味わう話ならば…』と連想して、本作が生まれました」と本作誕生の経緯を教えてくれた。
作中では"肉の煮物"を食べた主人公の目の前に、身体を切断された人影のようなものが立ち並ぶ様子がおどろおどろしく描かれている。その描写について色白ゆうじろうさんは「彼はあまりのおいしさに『何の肉だろう』と肉の秘密に執着してしまいます。執着心が、犠牲者の遺した怨念を呼び覚ましたのかも知れません」と作者としての見解を述べる。
また主人公が再び店を訪れた際、売地になってしまったことについては「ひょっとすると、元々そんな店は存在しなかったのかもしれません。または、主人公の想いに共鳴して一時的に異界が繋がっていたのか…。肉の秘密を知られたから消え去ったなど、真相は曖昧な闇の中です」とホラーならではの理由が隠されていると話す色白ゆうじろうさん。
最後に「珍妙な怪奇世界を楽しんでいただけましたら、恐悦至極です。怪奇漫画やエッセイ漫画、グルメ漫画(はいつか描こうと夢見てます)などたくさんお話を描いていきますので、引き続き楽しんでいただけるとうれしいです」と読者に向けてコメントを残してくれた。ホラー漫画家が手がけるグルメドラマ、本作「肉の煮物」が気になる人はぜひ一度読んでみては？
取材協力：色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)
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