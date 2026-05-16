「汚い顔でモノを売るな」「あんたなんかクビ！」初対面で暴言、長時間クレーム…接客業が受けるカスハラ地獄に反響大【作者に聞く】

「汚い顔でモノを売るな」「あんたなんかクビ！」初対面で暴言、長時間クレーム…接客業が受けるカスハラ地獄に反響大【作者に聞く】