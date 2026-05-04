毎日の移動を劇的に変える。タフで機能的な【オークリー】のバックパックが、あなたの日常を支える相棒としてAmazonで販売中！
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荷物の出し入れが驚くほどスムーズ。収納力抜群な【オークリー】のバックパックが、ビジネスからスポーツまで対応しAmazonで販売中！
耐久性の高いポリエステル素材を採用した、機能性抜群のバックパック。上部からの出し入れに加え、サイドからもメイン収納へアクセス可能だ。シューズ収納ネットやラップトップ用スペースなど、細部までこだわり抜いた設計が、日々の移動やアクティブなシーンを快適にサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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上部の大きな開口部だけでなく、サイドからもメイン収納へアクセスできる設計だ。荷物の出し入れがスムーズに行えるため、急いでいる時でもストレスを感じさせない。
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正面下方部にはシューズなどを収納できるネットを内蔵している。ジム通いや部活動など、荷物を分けて持ち運びたいシーンで非常に重宝する便利な機能だ。
ショルダーストラップと背面パネルには、クッション性の高いEVA素材を採用した。長時間の使用でも体にかかる負荷を軽減し、快適な背負い心地を実現している。
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夜間の視認性を高めるリフレクター付きの引手や、ストレッチ素材のボトルポケットを装備。細かなディテールが使い勝手を高め、安全面もしっかりと考慮されている。
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