【漢字クイズ】「立会川」はなんて読む？簡単な漢字の組みあわせなのに…！

写真拡大

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「立会川」はなんて読む？

「立会川」という漢字を見たことはありますか？

東京都にある駅名で、答えはひらがな6文字です。

いったい、「立会川」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「たちあいがわ」でした。

立会川駅は、東京都品川区に位置する駅。

名称の由来にはさまざまな説がありますが、むかし中延の滝間という地を流れていたので「滝間川」と呼ばれ、それが現在の「立会川」に変化したと伝えられています。

また、付近にある大井競馬場の「トゥインクルレース」は人気を集めており、開催期間中は多くの乗降客で賑わっているようです。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『京急電鉄』

ライター Ray WEB編集部