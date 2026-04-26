【漢字クイズ】「立会川」はなんて読む？簡単な漢字の組みあわせなのに…！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「立会川」はなんて読む？
「立会川」という漢字を見たことはありますか？
東京都にある駅名で、答えはひらがな6文字です。
いったい、「立会川」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「たちあいがわ」でした。
立会川駅は、東京都品川区に位置する駅。
名称の由来にはさまざまな説がありますが、むかし中延の滝間という地を流れていたので「滝間川」と呼ばれ、それが現在の「立会川」に変化したと伝えられています。
また、付近にある大井競馬場の「トゥインクルレース」は人気を集めており、開催期間中は多くの乗降客で賑わっているようです。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『京急電鉄』
ライター Ray WEB編集部