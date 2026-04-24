「狙わせない、逃さない」プロの知見を結集！【エルパ】の高性能防犯カメラがAmazonで販売中！
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光と音で不審者を撃退！【エルパ】の攻撃型防犯カメラで安心を手に入れよう。Amazonで販売中！
日本防犯学校学長推奨、防犯士が開発に携わった本格セキュリティカメラだ。300万画素の高画質に加え、センサーライトとスマートナイトビジョンで夜間も鮮明に記録。Wi-Fiとスマホ連携で外出先からも監視でき、IP65防塵防水で屋外設置も安心である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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日本防犯学校学長推奨、防犯士が設計・開発に携わった本格セキュリティ機器だ。プロの知見が詰まっており、高い抑止力で大切な住まいを24時間守り抜く。
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300万画素の高解像度レンズは、不審者の顔や状況を細部まで鮮明に捉える。スマートナイトビジョンにより、夜間でもカラー映像で記録し、証拠能力を高める。
動きを検知すると強力なLEDライトが自動点灯し、不審者を威嚇する。大音量アラームと光で侵入を未然に防ぐ「攻撃型」の防犯システムだ。
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カメラ自動検知機能でWi-Fi設定は劇的にスムーズだ。スマホ連携でリアルタイム監視や双方向通話が可能。IP65防塵防水設計で屋外でも安心して使える。
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