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ムーミン谷から届く癒やしのひととき♪4種の味が楽しめる大人可愛いティーセット。【アラビア】ムーミンティーバッグアソートがAmazonから好評販売中！

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クリアケースに入ったカラフルな４種類のフルーツティーアソートは、ちょっとしたお返しやプレゼントにもオススメ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

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世界３大銘茶のひとつ「キームン」ベースの紅茶にフルーツのフレーバーをつけた。

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まろやかな紅茶の味わいと爽やかなフルーツの香りで楽しいティータイムを演出。

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アラビアの新コレクションPOPは、ムーミン谷の遊び心あふれるキャラクターたちのユニークさと個性を讃えている。