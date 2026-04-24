気分に合わせて選べる4つの味♪ムーミンと一緒に楽しむ贅沢ティータイム。【アラビア】ティーバッグアソートがAmazonから登場！今すぐゲットしよう！
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ムーミン谷から届く癒やしのひととき♪4種の味が楽しめる大人可愛いティーセット。【アラビア】ムーミンティーバッグアソートがAmazonから好評販売中！
クリアケースに入ったカラフルな４種類のフルーツティーアソートは、ちょっとしたお返しやプレゼントにもオススメ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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世界３大銘茶のひとつ「キームン」ベースの紅茶にフルーツのフレーバーをつけた。
まろやかな紅茶の味わいと爽やかなフルーツの香りで楽しいティータイムを演出。
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アラビアの新コレクションPOPは、ムーミン谷の遊び心あふれるキャラクターたちのユニークさと個性を讃えている。
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