旅の相棒に最適！【シフレ】の機能性と可愛さを兼ね備えたスーツケースがAmazonで販売中！
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移動が快適に！【シフレ】の衝撃吸収キャスター搭載スーツケースがAmazonで販売中！
このスーツケースは、リラックスしたちいかわたちがデザインされたボディと総柄の内装が特徴だ。ABS樹脂とポリカーボネートの混合素材で頑丈かつ軽量。ダブルサスペンションキャスターで安定走行し、シフレロックシステムとTSロックでセキュリティも万全。SとMの2サイズ展開で、短期旅行から3〜5泊の旅に対応する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ボディ前面にはリラックスしたキャラクターたちがサークル状に並び、内装は総柄で可愛らしさ満点だ。旅の気分を盛り上げる、細部までこだわったデザインが魅力である。
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ボディはABS樹脂とポリカーボネートの混合素材を採用。剛性と耐衝撃性を兼ね備えつつ軽量で、大切な荷物をしっかり保護する。長旅にも安心して使える頑丈な設計だ。
ダブルキャスターと衝撃吸収サスペンションにより、凹凸の多い道でも安定した走行が可能だ。手に伝わる振動が少なく、長時間の移動でも疲れにくい快適な移動をサポートする。
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シフレ独自の2wayロックシステムに加え、TSロックも搭載しセキュリティは万全だ。内装はファスナー間仕切りとクロスベルトで荷崩れを防ぎ、開閉時の荷物のこぼれも防止する。
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