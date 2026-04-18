新生児から長く使える安心設計♪成長に合わせてずっと使える！おしゃれで快適な【ストッケ】ベビーカーセットがAmazonで好評販売中！
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赤ちゃんとのお出かけをもっと快適に♪長く愛用できる【ストッケ】ベビーカーセットがAmazonで販売中！
YOYO3ベビーカーフレームと新生児:0+ ニューボーンパック、6か月以降:6+カラーパック との組み合わせで新生児から幼児期まで長く使えるセット。単品購入時よりもお得に購入できる。10kgの容量を持つ座席下のバスケット、反射ホイール、そして柔らかなフェイクレザーのハンドルバーを装備。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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新生児から体重22kgまでこの1台で対応。家族構成の変化にも柔軟に対応し、買い替え不要！開くのもたたむのも、片手で瞬時にスムース開閉。特許を取得したソフトドライブシステムが、前輪の向きをコントロールしてくれるので、片手でもすいすい走行。独自開発のサスペンションで衝撃を吸収し、スムーズな走行を実現。
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快適な厚みのマットレス、ヘッドサポートと取り外しできるフットカバー搭載。新生児向け0+ カラーパックは、生まれたばかりの赤ちゃんとのお出かけに大活躍！
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