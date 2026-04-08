爽やかにキメる大人の香り！ひと吹きで印象アップを狙える【アックス】フレグランスボディスプレーがAmazonに登場！さっそくゲットしよう！
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第一印象を変えるなら香りから！魅力を引き出す【アックス】ボディスプレーがAmazonで人気！
アックスフレグランスボディスプレーシリーズ。汗に負けず、自然に香る。世界的調香師が手がけた、上質な『アクアグリーン』の香り。
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自然に香るフレグランスボディスプレー。汗のニオイに負けない上質な『アクアグリーン』の香り。
さまざまなシーンで使える。通勤・通学前に、スポーツ後に、デート前に、おうち時間に、在宅勤務時のリフレッシュに。
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よく振った後、胸や首筋、手首、腕などにスプレーして使用。首から下の全身に使える。
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