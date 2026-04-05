「スカートでコーディネートが可愛くなる」合わせ方のテクニック







色々できる「スカートの着こなし方」

新たな１着に着がえることだけが、イメージチェンジの手段ではない。組み合わせを変えたり、わざと着くずしたり、もとからある服でも「こなし方」でまだまだ変われる。ポテンシャルを感じさせる、スカートの組み合わせ方にフォーカス。







ラフなロンTに似合う「揺れ感・落ち感」スカート

所作さえも美しく見せてくれる、「歩くとゆれて止まると落ちる」とろみ感を含んだボトム。Tシャツやタンク、カットソーやニットもスエットも。そのほっこり感を拭って、着こなしをスマートに整えてくれる。





シャツをデニムに着替えて脱コンサバ

あいまいな季節をつなぎつつ、春からも長く活躍してくれる１枚２役のシャツにデニムを指名。これまでのデニムシャツに比べて厚みがあり、Gジャンよりも少しライトな生地感。白スカートが女っぽくなりすぎず、シンプル以上の仕上がり。







躍動感をつけて白ワントーン

首元の高いニットや着丈の長いスカートなど、上から下まで穏やかな白系に統一することで、品のよさがさらに高まる。白の色味や素材感、トップスとボトムの丈感やシルエットに差をつけることがオール白をバランス良くまとめるポイント。







（セット化すれば簡単）

【全16スタイルの一覧】≫「着回しで失敗しない」スカートを可愛く使い回す簡単テクニック



