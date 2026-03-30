旅のストレスを極限まで減らす！【エース】が贈る多機能なハードキャリーケースがAmazonで販売中！
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不測の動きをピタッと止める！【エース】のキャスターストッパー付きスーツケースはAmazonで販売中！
手元のスイッチ操作で簡単に車輪を固定できるキャスターストッパー機能を搭載したスーツケース。旋回性に優れ、音の静かな双輪キャスターを採用しており、滑らかな移動をサポートする。耐久性の高いポリカーボネート混合樹脂を使用し、軽さと強さを両立した一品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独自開発のキャスターストッパー機能を搭載しており、揺れる電車内や傾斜のある場所でも勝手に転がり出すのを防ぐ。手元のスイッチで瞬時にロックと解除ができるため非常に便利だ。→【アイテム詳細を見る】
走行音を抑えた静音設計の双輪キャスターを採用している。接地面積が広く安定感があるため、石畳や段差のある路面でもスムーズかつ静かに移動でき、周囲への配慮も欠かさない。
内装には荷崩れを防ぐための中仕切りや固定用ベルトが完備されている。メッシュポケットも備わっており、細かな旅の必需品を整理して収納できるためパッキングが効率的に行える。
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傷が目立ちにくいヘアライン仕上げのボディには、衝撃に強いポリカーボネート混合樹脂を使用している。スタイリッシュな外観を保ちながら、長期間の旅行でも安心して使い続けられる。
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