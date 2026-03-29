山羊座・女性の運勢

活発で得るものの多い対人関係は続きます。特にパートナーや親友など大事な人たちとの対話にはヒントも多く、柔軟な発想を取り入れる絶好の機会。

同時に、日常をブラッシュアップしていこうという意欲や覚悟がいっそう強まるタイミングかも。今後のために「何をどうすることが課題なのか」が明確になるはずです。成り行きに任せるのではなく、自分なりの明確なポリシーをもって。生活はすべての基盤ですよ。ただ、今後は少し気持ちが緩む面も。それ自体はOKですが、自分に甘くなるとせっかくの意欲にブレーキとなってしまうかも。

山羊座・男性の運勢

仕事や日常を中心に、現状を変えていこうという意欲の強まるとき。今週は「今後すべき行動や課題」が具体的に見えてきそう。ただし、覚悟を決めるのがいまで、動き出すのはこれから。何ごとも自分で考え、計画したうえで行動するのがベストです。様子見のつもりで、人任せ、なりゆき任せにならないように。

また、いまはパートナーや親友など、大事な人との関係を中心に人とのコミュニケーションが盛んでしょう。会話から得られる情報やヒントは多く、何より楽しめます。ぜひいろいろ話してみて。今後はやや気持ちが緩みがちですが、自分に甘くなりすぎないようご注意を。

占い：アストロカウンセラー・まーさ