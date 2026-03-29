冷たさをしっかりキープして安心！買い物カゴにもぴったりな【サーモス】保冷バッグがAmazonで好評発売中！
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食材の鮮度を守る頼れるアイテム！カゴにぴったり収まる便利設計！【サーモス】保冷バッグをAmazonで今すぐ手に入れよう！
毎日のお買い物に便利！たっぷり入る容量25リットル、サイドに持ち手付きで、カゴからの出し入れ＆車載も簡単なボックス型のショッピングバッグ。
→【アイテム詳細を見る】
約25リットルの大容量で、牛乳パックの場合15本、2リットルペットボトルの場合6本も収納可能。
週末のまとめ買いに便利な大容量。レジカゴに直接セットすることも可能。
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高い保冷力のアイソテック2を採用しており、複数の材質を組み合わせたアイソテック2の断熱構造が冷たさをキープ。
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