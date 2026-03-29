厚手でタフに使える定番アイテム！シンプルだからこそ差がつく一枚！無地Tシャツに迷ったら【ヘインズ】ビーフィーTシャツをAmazonでチェック！
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シンプルだからこそ差がつく一枚！丈夫で着心地の良い【ヘインズ】ビーフィーTシャツをAmazonで手に入れよう！
1975年に誕生したBEEFY-T®(ビーフィーT)のショートスリーブTシャツ。ヘビーウェイト(肉厚)のコットン100%生地を使用。洗えば洗うほど肌に馴染む風合いや、洗いこんでも首周りが伸びにくく型くずれしにくい強さと耐久性が特長。
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脇に縫い目のない丸胴編みに加え、首元にネームデザインをプリントするTAGLESS®(タグレス)仕様で襟ネームの肌当たりを解消し快適な着心地だ。
アメリカンテイストを感じさせるクラシックなボックスシルエット。
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自分の好み、スタイルに最適な1枚が見つかる豊富なサイズ&カラー展開。
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