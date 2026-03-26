定時が最優先！毎回、命の危機にさらされる“ホワイト”すぎる病院が怖い！天才外科医は手術より労働時間を厳守!?【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
命を救えなかった天才外科医……その原因は未知の難病でも複雑な手術でもなく「定時上がり」だった――!?
SNS上に「1000本ノック」として日々4コマを発表し人気を集める津夏なつな(@tunatu727)さん。なかでも、天才外科医「黒川」を主人公とした「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」シリーズが笑いを呼んでいる。代表作の紹介とともに、シリーズとして描くようになったきっかけやアイデアの発端について、津夏さんに話を訊いた。
医療知識ゼロだという津夏なつなさんによる本作「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」シリーズ。天才外科医・黒川や病院スタッフたちがシリアスに治療へ臨むものの、その内容やピンチの理由は予想外の方向へ展開するギャグ作品となっている。
発想のきっかけについて、津夏さんは「医療知識がまったくない人間が、民間療法やおまじないレベルの医術で本格漫画を描いたらおもしろいのではと思い描きました」と振り返る。しかし当時は技術が追いつかず、思うように表現できないもどかしさを抱えていたという。それから、「毎日4コマを描いて修行し、1年後に再挑戦したところ驚くほど大きな反響を頂きました。これに味をしめて、シリーズ化として続けていこうと思いました(笑)」と明かしてくれた。
作中では、研修医が自ら執刀するために美容院感覚で「カットモデル」を探したり、ロンドンの格安宿のような入院病棟が登場したりと、常識を覆す展開が続く。読者からは「働き方改革ですね」「ホワイトな巨塔」「こればっかりは残業してくれ」といったツッコミが寄せられている。
シリーズ制作においては、「初めて読む人にも伝わりやすい内容」を意識しているという。さらに違いや難しさについては、「4コマだけですべてを完結させなければならない一発ネタと比べて、続き物はとても考えやすく、楽ちんではありますよ(笑)」と語った。
ちなみに、お気に入りは11話、21話、26話、33話で、「特に33話は有名な医師の先生が引用リポストしてくれて感激しました」と話す津夏さん。笑いを欲している人は、ぜひ読んでみてほしい！
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
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