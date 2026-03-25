「たすけて…」シングルマザーが夜逃げを決意するがお金がない…汚部屋で必死にお金を探す姿に心が痛む【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
子供の頃から漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧:Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話をもとに描かれ、今回紹介する漫画も2600いいねを超える人気漫画家だ。今回は、X(旧:Twitter)に投稿されているなかから「夜逃げ屋日記」の第12話を紹介するとともに、本作に登場する依頼者についても詳しく聞いた。
作業当時を振り返り「当時は本当に気の毒に感じました。当日お金を払えないと言ってきた人は、この人が初めてだったので、特にその感情が強かったことを覚えています」と話してくれたのは本作「夜逃げ屋日記」の作者・宮野シンイチさん。自らも夜逃げ屋スタッフとして業務に携わりながら、その体験談を漫画にし公開しており、そのリアルな"夜逃げ事情"が今でも話題を呼んでいる。
今回の依頼者は大崎ノブコさん。10年前に離婚してから一人息子を育てているが、病気がちな息子の看病のため仕事を休まざる終えなくなると、結局仕事を解雇されてしまい、藁にもすがる思いで夜逃げ屋に電話してきたとのことだ。
夜逃げ屋スタッフ到着後、通常通り業務を進めるもどこか様子のおかしいノブコさん。その態度や部屋の荒れようから社長が「単刀直入に聞きますけど、依頼料払えます？」と質問すると、ノブコさんは動揺した様子で「今日は払えません…」と一言。原則前払いが基本であるため、今回の仕事を断り去ろうとする社長に対し、ノブコさんは「お願いします。夜逃げさせてください！」といきなり土下座をしてしまう。そして、「助けて」と目に涙を浮かべながらごみ箱などを覗いてお金を探しはじめるのであった…。
本作のような依頼者の状況について宮野さんに訊ねると「散らかり具合に個人差はありますが、散らかっていること自体はよくありますね。精神的に追い詰められると、部屋の片付けなんてできないような方は多いようです」と見解を述べてくれた。
"夜逃げ屋"のリアルな実情をコミカルな作画で描いた本作を、ぜひ一度読んでみてはいかがだろうか。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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