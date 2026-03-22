ぜんぶ集めたい。「シーチキン」6商品がサンリオキャラクターズとのコラボ缶になって登場

はごろもフーズは3月より、サンリオキャラクターズとのコラボデザインによる「シーチキン」の販売を順次開始します。

■ハローキティなど各キャラが麦わら帽子やコック帽の姿に

同コラボでは、70g缶による6商品において、「ハローキティ」をはじめとしたキャラクターを取り入れた20種類のオリジナルデザイン缶が登場します。

「オイル不使用シーチキンLフレーク」では、「シナモロール」や「パティ＆ジミー」など全7種のデザインが登場。麦わら帽子のイラストが目印となっています。

「食塩不使用シーチキンLフレーク」では、「ポムポムプリン」や「ポチャッコ」など7キャラクターがクッキング帽をかぶった姿で登場。

「オイル不使用シーチキンマイルド」では、「ポムポムプリン」や「クロミ」などが登場。「シーチキン」のイラストがポイントとなっています。

「食塩不使用シーチキンマイルド」では、「シナモロール」や「マイメロディ」が、食事をしているイラストを取り入れています。

「シーチキンEvery」は、法被とねじり鉢巻きが目印。「シナモロール」や「ハンギョドン」などが登場します。

「オイル不使用シーチキンEvery」では、「ポムポムプリン」などが水兵帽をかぶった姿で登場。

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（フォルサ）