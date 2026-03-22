【傘トラブル】「刺さるって！」駅の階段で起きた恐怖の一瞬、あなたの傘の持ち方、大丈夫？【作者に聞く】
【雨の日に出現】傘の持ち方が危ない！まるで凶器みたいだ…
働く日常のなかで起きた出来事を、どこか哀愁漂うタッチで描き続けている青木ぼんろさん(@aobonro)。思わず「あるある」とうなずいてしまう場面の数々に、多くの共感が集まっている。ウォーカープラスでは、青木さんのサラリーマン生活を「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」と題し、全編描き下ろしで展開。今回はそのなかから、「傘の持ち方」をテーマにしたエピソードを拡大版として紹介しよう。人が行き交う駅という日常空間で、何気ない行動が思わぬ危険を生む瞬間が描かれている。
きっかけは、閉じた傘を後ろに向けて持ち歩く人との遭遇だった。「閉じた傘で後方を突き刺すように歩く人に出会ったときに、何かしらの形で漫画に出来ないかと思い描きました」と青木さんは振り返る。「なので、今回はどちらかと言うと、創作漫画として見ていただければと思います」と語るように、実体験をベースにしながらも、日常の危うさを強調する形で作品に昇華している。
■注意する勇気、けれど伝わらない危険性
作中では、危険な持ち方に対して注意しようとする場面も描かれる。しかし、それは決して簡単な行為ではない。「そうですね。でも、ただ口頭で注意をしても、こういう持ち方をする人は何が危険なのか理解してもらえないと思うので」と青木さんは語る。
そして「実際に軽く刺さりに行って、叫びちらして地面をのたうち回るとか効果的な気もします(サッカーでフリーキックを貰うため大げさに痛がるかの如く)」と、あえてユーモアを交えながらも、その危険性を“見せる”ことの重要性に言及する。「その行為が、どれだけの危険性を持っているかということを実際に見せることが、一番の防止になるのではないかと思います」と続けた。
■持ち方だけではない"傘トラブル"
さらに、傘にまつわるトラブルは持ち方だけにとどまらない。「地下鉄の駅に入ろうとしたら、目の前のおばちゃんが高速で傘を開閉していて飛沫をもろにもらったことがあります」と語り、「その後、おばちゃんは気まずそうな顔で去っていきましたが…」と、思わず苦笑してしまうようなエピソードも明かした。
日常に溶け込んでいる何気ない動作ほど、無意識のまま危険を生むことがある。あなたは自分の傘の持ち方に自信があるだろうか。それとも「気にしていなかった」と気付かされるだろうか。今後も、誰の人生にも大きな影響はないかもしれないが、確かに“ヒヤリ”とする瞬間を切り取ったサラリーマン生活の一幕が描かれていく。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
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