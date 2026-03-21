まとめ買いも、作り置きも、余裕で受け止める。日常をアップグレードする【山善】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
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鮮度は私がコントロールする。５段階調節が叶える、理想的な保存環境【山善】の冷蔵庫がAmazonに登場!
この冷蔵庫は、暮らしにゆとりをもたらす圧倒的な収納力が最大の武器だ。上段の冷蔵室は１６１リットルという大容量を確保しており、扉部分には２リットルのペットボトルや牛乳パックを数本並べても、びくともしない収納スペースを誇る。下段には７０リットルの冷凍庫を備えており、スーパーの特売日に購入した冷凍食品や、週末に作り溜めたおかずも、数センチメートルの隙間を無駄にすることなくたっぷりとストック可能だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面では、食材に合わせた細やかな温度調節が光る。冷蔵室上部のボタン一つで冷え具合を５段階に切り替えられるほか、中部のダイヤルを使えば、冷蔵室と冷凍庫の冷気割合を３段階で自在にコントロールできる。さらに、割れやすいたまごを衝撃から守る専用ケースが付属している点など、日々の使い勝手を徹底的に追求した設計が随所に光っている。
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カラーバリエーションは、落ち着きのあるモーブグレーと清潔感あふれるホワイトの２色を展開しており、あなたの理想のインテリアに完璧に調和する。
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この一台をキッチンに迎え入れた瞬間、食材管理のストレスから解放され、毎日のお料理がもっとクリエイティブで楽しいものへと変わるだろう。
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