春の熱海で話題!かわい過ぎる熱海プリンいちごスイーツ特集2026保存版

熱海に来たら絶対に外せないスイーツといえば｢熱海プリン｣!熱海エリアに6店舗ある中でも、今回のりぴよが訪れたのは、いちごメニューが一番豊富な｢熱海プリン食堂｣。伊豆多賀にある唯一お食事も楽しめる店舗で、実はのりぴよのお気に入りのお店なんです♡ かわいくておいしい春限定のいちごメニューをたっぷり紹介します!

黄色のれんが目印!やって来ました熱海プリン食堂

伊豆多賀にある｢ドライブイン熱海プリン食堂｣は、このレトロかわいい黄色のれんが目印! 思わず写真を撮りたくなる入口からワクワクが止まりません♡

ドライブがてら立ち寄りたくなる熱海プリンの4号店。熱海エリアに6店舗展開する｢熱海プリン｣の中で、唯一ゆったりとお食事を楽しめる店舗。筆者のりぴよのお気に入りでオープン当初から足繁く通っている大好きなお店です。



昭和かわいい空間にきゅん♡店内に入ると、アヒルちゃんがならぶどこか懐かしい空間が広がります。スタッフさんの手作り感あふれる装飾がとにかくかわいくてどこを切り取っても映えが過ぎる!

それでいてアットホームな雰囲気でゆったりリラックス過ごせるのも魅力です。

のりぴよは熱海プリン食堂が大好き過ぎてオープンを待ち構え、開店とともになだれ込み!もはや、恒例の光景です。

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まずはコレ!苺さくらプリン



全店舗で楽しめる｢苺さくらプリン｣は、春らしさ満点の一品。静岡県産いちごピューレを使ったとろけるいちごプリンに、春限定のさくらソースを合わせた今だけの味わい。

ほんのり桜が香る優しい甘さといちごの甘酸っぱさが絶妙で、見た目も味も春気分をぐっと高めてくれます。

いちご好き必見!ぜいたく皿プリン



たっぷりのいちごがのった｢いちごいっぱい皿プリン｣は、見た瞬間にテンションが上がるご褒美スイーツ!

熱海プリン食堂自慢の手作り皿プリンにいちごをたっぷりトッピングした一品で、プリンといちごのフレッシュな甘酸っぱさが相性抜群です。

プリンはクラシカルなかためタイプ。｢熱海プリン｣の瓶プリンはなめらか食感ですが、しっかり食べ応えのある皿プリンもファンの多い人気メニューです。

ちなみに、のりぴよは断然皿プリン派♡ いちごソースはかけてもかけなくてもおいしいので、ぜひ両方試してみてください!

シェア!?一人占め!?夢のジャンボプリン現る



数量限定の｢ジャンボプリンいちご｣は、約7人前のビッグサイズ! ジャンボプリンに旬のいちごをたっぷりトッピング。ミルキーなs生クリームといちごの甘酸っぱさが相性抜群です。

テーブルに運ばれてきた瞬間、歓声が上がること間違いなしのインパクト。シェアして楽しむのはもちろん、実は一人でも食べられてしまうおいしさ。 春休みにぴったりのワクワク感あふれる一品をのりぴよは一人占めならぬ“一匹占め”! あなたはシェア派？それとも一人占め派？

さらに予約限定で、およそ30人前の｢ドリームジャンボプリンいちごスペシャル｣も登場しています!

いちごとたっぷりの生クリームをまとった、まさに夢のプリンタイムが楽しめるのでぜひチェックしてみてください。

さっぱり楽しむならいちごソーダ



甘いスイーツと一緒に楽しみたいのが｢食堂のいちごソーダ｣。シュワっと爽やかな飲み心地で、いちごの甘さもしっかり感じられる一杯。お口の中をリフレッシュしてくれてドリンクもいちごでそろえれば完璧な布陣です!

主役級のかわいさ♡パンケーキ



｢いちごとプリンアラモードパンケーキ｣は、今回のいちごメニューの中でもビジュアルがダントツかわいい主役スイーツ! 食堂自慢のふわふわパンケーキに、プリンとフルーツをのせたアラモード仕立て。

甘酸っぱいベリーソースとサクサクのチョコクランチがアクセントになり、軽やかに春らしさをプラス。どこから食べても幸せが広がります。

お気に入りはやっぱり｢いちごとプリンアラモードパンケーキ｣! 手に持った瞬間のボリュームとかわいさに思わずにっこり♡見た目も味も大満足!熱海プリンが大好きなのりぴよのいちごスイーツ推しメニューです。

いちごづくしの幸せ時間♡



テーブルいっぱいに並んだいちごメニューは、まさに夢のような光景。どれもかわいくて写真を撮る手が止まらない、いちご好きにはたまらないラインアップです。

春限定の特別ないちごメニューは、見ても食べても心ときめくものばかり。熱海を訪れたら、ぜひ｢熱海プリン食堂｣で、いちごづくしの幸せなひとときを過ごしてみてください♡

店舗名:ドライブイン熱海プリン食堂

所在地:静岡県熱海市上多賀10-1

電話番号:0557-67-5533

営業時間:10:00 ～ 17:30(L.O. 17:00)

定休日:水曜日は限定営業 ※テイクアウトまたはメニュー数を限定して営業。