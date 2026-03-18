ネイビー×ダークブラウンの至高の調和。大人の遊び心を格上げする、モダン・クラシック【トミーヒルフィガー】の腕時計がAmazonに登場中‼
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腕元から放つ、圧倒的な存在感。トミーヒルフィガーが贈る「ひねり」の効いた独創美【トミーヒルフィガー】の腕時計がAmazonに登場!
世界中の人々を魅了し続けるトミーヒルフィガーから、独自の「ひねり」を加えたモダンでクラシックな腕時計が登場した。深みのあるネイビーの文字盤と、落ち着いたダークブラウンのレザーベルト。この絶妙なコントラストに、華やかなピンクゴールドのステンレスケースが加わることで、洗練されたカジュアル・ライフスタイルを鮮やかに演出する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ケースサイズは縦横ともに約44ミリメートル、厚さ約11ミリメートルと程よいボリューム感がありながら、重量は約67グラムと驚くほど軽やかだ。機能面においても、日付・曜日を表示するカレンダー機能に加え、24時間計を搭載したマルチファンクション仕様となっている。3気圧防水を備えているため、日常生活の中での安心感も申し分ない。
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腕周りは約14センチメートルから最大約20センチメートルまで対応しており、使う人の体格を選ばない。ファッションアイテムとしての独創性と、実用的なクオーツの精度が見事に融合したこの一本は、大切な人へのギフトとしても最適だ。
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袖口から覗くその気品ある佇まいは、身に着けるたびに自分自身の自信とスタイルを一段上のステージへと押し上げてくれるだろう。
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世界中の人々を魅了し続けるトミーヒルフィガーから、独自の「ひねり」を加えたモダンでクラシックな腕時計が登場した。深みのあるネイビーの文字盤と、落ち着いたダークブラウンのレザーベルト。この絶妙なコントラストに、華やかなピンクゴールドのステンレスケースが加わることで、洗練されたカジュアル・ライフスタイルを鮮やかに演出する。
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