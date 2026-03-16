旅のプロが認めた使い心地！【エース】の細部までこだわり抜いたキャリーケースがAmazonで販売中！
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移動のストレスをゼロへ！【エース】の卓越した走行性能を誇るスーツケースがAmazonで販売中！
日本の老舗メーカーが手掛ける、軽さと強さを兼ね備えた高品質なキャリーケースだ。旋回性に優れた双輪キャスターを搭載し、重い荷物を入れても滑らかな走行を実現している。ちょっとした荷物を掛けられるサイドフックなど、旅行者の利便性を追求した機能が満載だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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凹凸のある道でも安定した走行が可能な双輪キャスターを採用している。360度スムーズに回転するため、人混みや狭い場所でも自由自在にコントロールできるのが魅力だ。
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ボディの側面には便利なスライド式のフックを備えている。手土産やちょっとした買い物袋を掛けることができ、移動中に両手が塞がる煩わしさを解消してくれる設計だ。
身長に合わせて多段階に調節できるプルドライブハンドルを採用している。手に馴染みやすい形状で、長時間の移動でも疲れにくく、スマートな持ち運びを強力にサポートする。
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内装には中身が一目でわかるメッシュポケット付きの仕切り板を装備している。荷崩れを防ぐベルトも付いており、限られたスペースを最大限に活用したパッキングが可能だ。
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