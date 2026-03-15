【ホラー】「逃がさないわよ…」かわいい保健医の正体は？悪霊を食らう怪物!?戦慄の学園ホラー【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
今年入った保健医、「かわいくてエロいのに人を食っちまうんだってさ」。学食で交わされるそんな噂話。「俺も最近体調悪いし、保健室に行って癒やされようかな」と興味本位で言う男の背後には、べったりと女性の霊が張り付いていた――。「人を食っちまう」という噂の保健医の本性が暴かれる、ウエマツ七司(@uemt_74)さんの「ピギーガイスト」を紹介するとともに、制作秘話など話を聞いた。
霊を食べる先生という強烈な設定が印象的な本作「ピギーガイスト」。タイトルは霊を意味する「ガイスト」と、食べる設定から連想した「豚(ピギー)」を組み合わせたものだという。
作者であるウエマツ七司さんは、漫画を描き始めたきっかけについて、「小さいころから絵を描いていたので、漫画を描くのはその延長線にありました。小学生のときにノートにコマを割って漫画らしきものは描いていて、読んでいた漫画の漫画賞へ投稿しようと用具をそろえて描き始めました」と振り返る。
物語の発想はヒロイン・亜喰の本性(ギザ歯で鋭い目をした姿)が最初に浮かんだことから広がり、「このキャラを動かしたい」という思いと「怯える男子キャラを描きたい」という衝動が重なって形になったという。ウエマツさんは「一番欲望に忠実に作った作品かもしれません」と明かしてくれた。
作中では、霊が本気で先生に襲い掛かる迫力の場面が描かれる一方、次のページでは先生が「おいしそう」と口にする狂気も描かれている。ウエマツさんは「恐ろしいはずの存在を食べるというのは、サバイバル能力が高そうでいいですよね」と語る。かわいい見た目と大胆な行動のギャップも魅力的だが、ウエマツさんは亜喰が狼谷に距離感近く接する「全部自分の魅力をわかってるあざとい行動」の場面を気に入っているという。
続編については「もし連載ができたら狼谷の過去も描きたい」と意欲を見せるウエマツさん。まだ多くの謎が残されている本作「ピギーガイスト」。ぜひホラー好きには読んでもらいたい。
取材協力：ウエマツ七司(@uemt_74)
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