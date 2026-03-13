¡Ú¼ÂÏÃ¡ÛÌ¼¤ÎÆþ³Ø¥°¥Ã¥ººî¤ê¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊì¿Æ!?¥ß¥·¥ó½é¿´¼Ô¤¬¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¾¾ËÜ¤Ý¤ó¤«¤ó(@m_pon_kan)¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯10·î¤ËX(µìTwitter)¤Ç¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¼ê¤µ¤²ÂÞ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¥ß¥·¥ó½é¿´¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢Ì¼¤Î¤¿¤á¤ËÆþ³Ø¥°¥Ã¥º¤òÀ½ºî¤·¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤¬¥ê¥¢¥ë¡õ¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äÀ½ºî¤·¤¿Åö»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤Ý¤ó¤«¤ó¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ì¼¤¬¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼êÄó¤²¡¦¾åÍú¤ÂÞ¡¦ÂÎÁàÉþÂÞ¤Î3ÅÀ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤ÆËÜºî¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þËÜÅö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿§¤äÊÁ¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡£
¡½¡½¥ß¥·¥ó¤Ï½é¿´¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎÆþ³Ø¥°¥Ã¥º¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ªÀ½ºî¤·¤¿Åö»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ä¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»öÁ°¤Ëºî¤êÊý¤òÄ´¤Ù¤Æ¤«¤éÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»½Ñ¤¬Äã¤¤¤Î¤ÇË¥¤¤ÌÜ¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¶¯ÅÙ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼êÄó¤²¤Ï²¿ÅÙ¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ°é±à¤ÎÌò°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂ´±à¤Î½àÈ÷¤äÌ¡²è¤Î¸¶¹Æºî¶È¤ÈÈï¤ë»þ´ü¤Ç¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤Î´î¤Ö´é¤¬¸«¤¿¤¤°ì¿´¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ìÏ«¤·¤¿»Ñ¤ÏÌ¼¤Ë¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¤¬°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ»½Ñ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¿¿¿´¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½»ÔÈÎ¤ÎÆþ³Ø¥°¥Ã¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¾ËÜ¤Ý¤ó¤«¤ó¤µ¤ó¤¬¼êºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ì¼¤Î1ÈÖ¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»ÔÈÎÉÊ¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Ï¡Ö2ÈÖÌÜ¤Ë¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤è¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¤ÇËèÆüÌÜ¤Ë¤¹¤ëÊª¤Ê¤Î¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢ÉÛ¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ªÍ§Ã£¤ÎÃ¯¤È¤âÈï¤é¤º¡¢Í¾¤Ã¤¿ÉÛ¤Çµë¿©ÍÑ¤Î¶ÒÃå¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Þ¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ì¼¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÍ§Ã£¤â¡Ö¤³¤ÎÊÁ¤ÏÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤ä¤Ä¤À¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ì¼¤µ¤ó¤ÏÆþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é¾åÍú¤ÂÞ¤Ê¤É¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëº¤ì¤¿¤êÍî¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÑÈË¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ì¼¤ÏËº¤ìÊª¤¬Â¿¤¯¡¢¼ê¤Ë²¿¤«»ý¤¿¤»¤ë¤È·¤È¢¤ÇÉ¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉËº¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£(º£¤ÏÂ¿¾¯²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä)Àè¤Û¤É¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¤ÎÊÁ¡×¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£6Ç¯´Ö»È¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íî¤È¤·Êª¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ä¿§¤À¤È¡¢¤Ê¤ª¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÆþ³Ø¥°¥Ã¥º¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï30Ç¯Á°¤È°ã¤Ã¤Æ¤½¤í¤¤¤Î»ÔÈÎÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾Çã¤Ã¤¿Êý¤¬°Â¤¤¤Ç¤¹¤·»Å¾å¤¬¤ê¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·µ¤¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÊÁ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ê¤É¡ÄÉÛ¤òÁª¤ó¤À»þ´Ö¤ä¥ß¥·¥ó¤È³ÊÆ®¤·¤¿»þ´Ö¡¢ÅÏ¤·¤¿¤È¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¾Ð´é¤¬ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼êºî¤ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤¬Ì¼¤ÎÆþ³Ø¥°¥Ã¥º¤ÎÀ½ºî¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë·Ð¸³¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ËÜ¤Ý¤ó¤«¤ó¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¾¾ËÜ¤Ý¤ó¤«¤ó(@m_pon_kan)
