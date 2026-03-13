³«¤±¤Ð¤½¤³¤¬¡¢¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¥Ç¥¹¥¯¡£ÅÅ»Òµ¡´ï¤ò¼é¤ê¡¢Èþ¤·¤¯¼«Î©¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥È¡¼¥È¡Ú¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
13¥¤¥ó¥Á¤Î¥Î¡¼¥È·¿PC¤â¡¢A4½ñÎà¤â¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼é¤êÈ´¤¯¡¢°ÜÆ°¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¿·µ¡¼´¡Ú¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä³Ø¹»¡¢½ÐÄ¥Àè¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´°àú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¼«Î©·¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤ò³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¼«Î©¤¹¤ë¡Ö¥ï¡¼¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤ëÅÀ¤À¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢É¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ØÂ¨ºÂ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¹â¤¤µ¡Ç½À¤ò¸Ø¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼Éô¤Ë¤ÏÁ´ÌÌ¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢13¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î¥Î¡¼¥È·¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊA4¥µ¥¤¥º¤Î½ñÎà¤ò¾×·â¤«¤éÊÝ¸î¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë·È¹Ô¤Ç¤¤ë¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï¼þÊÕ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÎÀ°Íý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò´°È÷¡£½¼ÅÅ´ï¤ä¥Þ¥¦¥¹¡¢¥±¡¼¥Ö¥ëÎà¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¾®Êª¤ò¿ô¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ëÃ±°Ì¤ÇÀ°Á³¤È´ÉÍý¤Ç¤¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÊ¶¼º¤äº®Íð¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤È¡¢ÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÄÌ³Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤ºÆëÀ÷¤à¡£
»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤äÂ¦ÌÌ¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤òÄÉµá¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¼Â¸½¡£Ã±¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îºî¶È¸úÎ¨¤ò·àÅª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡Ö¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¤ÊÁêËÀ¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¤¹¤°¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤°ìÉÊ¤À¡£
