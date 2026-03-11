ロクシタン春ギフト特集♡香りで想いを届けるおすすめギフト5選
春はホワイトデーや卒業・入学、就職など、大切な人の新しい門出を祝う季節。そんな特別なシーンには、心に残る香りのギフトを贈ってみませんか。南仏プロヴァンスの自然から生まれたロクシタンの香りアイテムは、贈る相手の印象や予算に合わせて選べるラインナップが魅力。華やかなイエローボックスに想いを込めて、心温まる春のギフトを届けてみてください♡
春に贈りたい人気ギフト
ロクシタンでは、春の門出を祝うシーンにぴったりの香りのギフトが揃っています。
カリテコンフォート シア ハンドクリーム BOX入り
価格：3,520円(税込)
ロクシタンの定番アイテム「シアハンドクリーム」は、高保湿なのにベタつかない使い心地が魅力。優しい香りとシンプルなデザインで、年齢や性別を問わず喜ばれる人気ギフトです。
アーモンドモイスチャライジングシャワーオイルBOX入り
価格：4,180円(税込)
オイルがミルク状に変化しながら肌をやさしく洗い上げる人気ボディケア。新生活を迎える方への引っ越し祝いにもおすすめです。
プロヴァンスアロマ ピローミスト(リラクシング) BOX入り
価格：4,400円(税込)
枕にひと吹きするだけで、ラベンダーの香りに包まれる癒しのピローミスト。オンライン限定の人気アイテムで、リラックスタイムを贈るギフトとして人気です。
春限定キットも登場
ウーマンズデー チャリティキット
価格：6,820円(税込)
セット内容
・レーヌデプレイルミネイティングクレンジングフォーム150mL（現品）
・ミモザパフュームドハンドクリーム30mL（現品）
春の象徴ともいえるミモザの香りのハンドクリームと泡洗顔のセット。販売収益の一部は女性のエンパワーメント活動へ寄付されます。
ネロリオーキデ＆フルールドスリジエサクラ フレグランス＆ハンド
価格：5,280円(税込)
セット内容
・ネロリオーキデオードトワレ10mL（現品）
・フルールドスリジエサクラ（チェリーブロッサム）パフュームドハンドクリーム30mL（現品）
華やかなネロリの香りと春限定のサクラの香りを楽しめるフレグランスキット。卒業など思い出に残るシーンを彩る香りのギフトです。
刻印サービスで特別感
一部店舗では、ハンドクリームの刻印サービスも実施されています。
贈る方の名前やメッセージを刻印することで、世界にひとつだけの特別なギフトに仕上がります。
＜刻印サービス実施店舗＞
・SHIBUYATOKYO
・渋谷ヒカリエSinQsメゾン・デ・カド―ロクシタン
・ルミネ新宿2店
・ジェイアール名古屋タカシマヤメゾン・デ・カド―・ロクシタン
・うめだ阪急店
※詳しくは上記店舗にてスタッフにお問い合わせください。
春の想いを香りで♡
ロクシタンのギフトは、香りを通して感謝やお祝いの気持ちを伝えられる特別な贈り物。ハンドクリームやボディケア、フレグランスなど、春の門出を祝うシーンにぴったりのアイテムが揃っています。大切な人への想いを、南仏の自然を感じる香りとともに届けてみてはいかがでしょうか♡